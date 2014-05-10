البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بأبوظبى

زار البابا تواضروس الثانى،بابا الاسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، السفاره المصريه بابوظبي حيث إلتقى سيادة السفير وأسرته و العاملين بالسفاره

وقال السفير المصري لقداسة البابا تواضروس: “انت مرحب بك في دولة اﻻمارات في اي وقت …دولة اﻻمارات شعبها شعب اصيل يرحب بشعب مصر …دولة اﻻمارات حكومه وشعب تقف بجانب مصر”

وبدوره القي قداسة البابا كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة فقال:” انا سعيد بهذه الزياره…فهي زيارتي الاولي لدولة اﻻمارات ولكن ما يؤثرني في هذا الشعب العظيم وقفته بجانب مصر …..ومحبته الفياضه ….ومد يد فرحتنا في مصر… واحببت ان اشارك المصريين في تقديم الشكر للامارات…. مصر تعطينا صوره قويه برغم التغيرات التي حدثت ولكن عندي اعتقاد قوي ان مصر سوف تتقدم الي اﻻفضل”

هذا وقام الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير الثقافة الاماراتى و الدكتور سلطان الجابر وزير الدوله الاماراتى المسئول عن الملف المصرى بزيارة قداسه البابا فى السفاره المصريه