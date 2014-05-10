صديق عفيفى بـ”دعم السيسي” بالجيزة : الشعب يريد رئيس عملاق بحجم مصر

نظم اتحاد أهالى جنوب الجيزة برئاسة الدكتور صديق عفيفى مؤتمرا شعبيا موسعا بقريه نزله الشوبك بالبدرشين فى ضيافة الحاج مجدى العقبى لدعم المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا لجمهوريه مصر العربيه فى الانتخابات الرئاسيه التى ستجرى يومى 26و27 الشهر الجارى.

شارك فى المؤتمر أعضاء اتحاد اهالى جنوب الجيزه وقيادات واعضاء حزب المؤتمر وعمد ومشايخ البدرشين والعياط والصف وامانه المرأه والأهالى.

وتحدث فى المؤتمر الدكتور صديق عفيفى نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس اتحاد اهالى جنوب الجيزة فأكد أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وعلاقة ذلك باستكمال خارطة المستقبل واستعادة مصر لمكانتها ودورها الريادى فى المنطقه على المستوىين المحلى والعالمى واشار الى انه يجب المشاركه بكثافه فى الانتخابات المقبلة حتى نخرص كل الألسنة ونؤكد للعالم اننا دوله ديمقراطيه تشارك بنفس روح 25 يناير و30 يونيه .

وأضاف ان الشعب يريد رئيس عملاق بحجم دولة مصرومكانتها بين الدول وقال ان المشير السيسى يحتاج بعد فوزه بالرئاسة إلى برلمان قوى ومحليات قوية ليعبر بالبلاد الى بر الامان شارك فى كلمات المؤتمر خالد العطفى رئيس حزب الأمه واللواء امين راضى امين عام حزب المؤتمر ود صلاح حسب الله ود مجدى راشد نائبا رئيس حزب المؤتمر والحاج صادق العقبى وعادل داود عمده كفر حميد وطلعت مطاوع نائب سابق ، و من الجدير بالذكر ان اتحاد اهالى جنوب الجيزة سينظم فى الفترة القادمة عدة مؤتمرات جماهيرية بقرى و مراكز الجيزة بالتعاون مع حزب المؤتمر و عدد من مشايخ و عمد قرى الجيزة .