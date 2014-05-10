ممثل حملة السيسي يلتقى رئيس بيت الأعمال الوطنى الكويتى

التقى اليوم محمد بدران عضو المكتب السياسي لحملة المرشح إلي انتخابات الرئاسة عبد الفتاح‫‬ السيسي ومنسق حملة (مستقبل وطن) ، السيد يوسف العميرى رئيس بيت الأعمال الوطنى الكويتى ومؤسس (خليجيون يحبون مصر).

وقدم السيد يوسف العميري إلى محمد بدران خطة الجمعية التى تحث المصريين المقيمين فى دول الخليج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، والتى تيسر جميع العقبات وتوفر جميع الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية ، كما ستتضمن خطة الجمعية مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة للسماح للمصريين العاملين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات.

وقدم بدران عضو المكتب السياسي ومنسق حملة (مستقبل وطن) الشكر للسيد يوسف العميرى والجمعية على دورهما الكبير المؤثر فى خدمة مصر ، وأكد بدران له أن شباب مصر يشعرون لأول مرة بوحدة الأمة العربية.

أ ش أ