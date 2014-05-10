انطلاق فعاليات حملة السيسى بكورنيش السويس بمسيرة للسيارات أمس



> انطلقت مساء أمس، بكورنيش السويس أولى فعاليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، بتنظيم مسيرة بالسيارات بمشاركة شبابية ونسائية حاملين صور المشير السيسى وشعار الحملة.

جابت المسيرة عدداً من شوارع المحافظة، مصطحبين عربة محملة بمكبرات الصوت، بثت أغانى وطنية وأخرى تدعو المواطنين للنزول وإنتخاب المشير يومى 26 و27 مايو.

ولاقت المسيرة استجابة المواطنين، وسط تأمين من قبل قوات الأمن لعدم التعدى عليها من قبل أنصار تنظيم الأخوان الإرهابى، بعد تهديدات بالتعدى على أى فعاليات للحملة بالمحافظة.