أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عودة قطارات مترو الأنفاق بالخط الأول للعمل بكامل طاقتها بعد انتهاء إصلاح العطل المفاجىء.

وأصدرت الشركة بيانًا يوضح فيه سبب التعطل المفاجىء لقطارات المترو اليوم السبت، موضحة أنه بعد قيام قطار رقم ( 277 ) من محطة السيدة زينب باتجاه المرج ، حيث قام أحد الأشخاص المجهولين بإلقاء جسم غريب من أعلي النفق ما بين محطتي السيدة زينب وسعد زغلول، مما تسبب في شورت كهربائي ” قصر كهربائي ” وأدى إلى صوت فرقعة.

وأضافت أنه على الفور تم تطبيق خطة الطوارئ وتم انتشار فرق الإصلاح بشركة المترو إلى مكان الحادث لإصلاح العطل وإخلاء السكة، وتم عزل العربة المعيبة وسحب القطار إلى سكة احتياطية بمحطة السيدة زينب لإخلاء السكة ومسير باقى القطارات المتوقفة اتجاه المرج.

وأكدت أن حركة المترو باتجاه حلوان لم تتأثر، مشيرة إلى أن العطل استغرق 20 دقيقة اتجاه المرج فقط ، وأنه تم عودة حركة قطارات مترو الأنفاق بالخط الأول بكامل طاقتها.

أ ش أ