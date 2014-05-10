مسئول الحملة الرسمية للسيسى بالإسكندرية يتراجع عن استقالته

أكد مصطفى قدرى – مسؤول الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية والكائنة فى 167 طريق الكورنيش كليوباترا، سحب استقالته، والتى قد تقدم بها مساء أمس الجمعة، وذلك بناءً على ما رآه قد يسبب انقسامات داخل الشارع السكندرى أو إثارة الفتن – على حد قوله -، وذلك بعد أن قام بالاجتماع بأعضاء هيئة المكتب التنفيذى بالإسكندرية ومنسقى الدوائر.

ووعد “قدرى” بأنه سيتم تعديل أسماء منسقى الدوائر وإقصاء فلول الوطنى المنحل، كما ناشد الشعب السكندرى بضرورة دعم للمشير عبد الفتاح السيسى فى الفترة الراهنة كونه الرجل المناسب لهذه الفترة الزمنية، والتى تشهد حرب بين جماعة الإخوان الإرهابية وجموع الشعب المصرى.

يذكر أن “قدرى” قد تقدم باستقاله شفهية بسبب ضغوط التي مورست عليه من الشارع السكندرى رافضين تعيين بعض من الفلول كمنسقين للدوائر.