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المترو: مجهول ألقى جسم غريب بين محطتي السيدة زينب وسعد زغلول أدى إلى ماس كهربائي

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المترو: مجهول ألقى جسم غريب بين محطتي السيدة زينب وسعد زغلول أدى إلى ماس كهربائي المترو: مجهول ألقى جسم غريب بين محطتي السيدة زينب وسعد زغلول أدى إلى ماس كهربائي

أرشيفية

قالت شركة المترو إن شخصًا مجهولاً ألقى جسمًا غريبًا من أعلى النفق بين محطتى السيدة زينب وسعد زغلول أثناء مرور القطار رقم 277 القادم من حلوان فى اتجاه المرج، ما تسبب فى حدوث ماس كهربائى بالقطار المذكور، نتج عنه صوت فرقعة.

وأضافت الشركة فى بيانها الصحفى، أنه انتقل على الفور فريق إلى مكان الحادث لإصلاح العطل وإخلاء السكة، لافتة إلى أنه تم عزل العربة المعيبة وسحب القطار إلى سكة احتياطية بمحطة السيدة زينب لإخلاء السكة.

وأوضحت الشركة أنه تم بعد سحب القطار استئناف حركة مسير القطارات المتوقفة فى اتجاه المرج، مشيرة إلى أن حركة المترو فى اتجاه حلوان لم تتأثر، وأن العطل لم يستغرق سوى 25 دقيقة فى اتجاه المرج فقط، وأن الحركة حاليًا بالخط الأول تعمل بكامل طاقتها .

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