محلب يلقى الكلمة الرئيسية فى منتدى الإعلام العربى بدبى 20 مايو

أعلنت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربى المقامة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن مشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذى سيلقى الكلمة الرئيسية فى الدورة الثالثة عشرة للمنتدى.

وأضافت اللجنة فى بيان لها أن قائمة المتحدثين الرئيسيين الشيخ وليد إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، الذى سيتحدث فى جلس خاصة عن واقع الإعلام العربى ومستقبل الفضائيات العربية، فيما سيتولى إدارة الجلسة الدكتور عادل الطريفى، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضحت اللجنة التنظيمية أن المنتدى سيضم نحو 2000 من كبار الشخصيات وصناع القرار فى الوسط الإعلامى، من كل أرجاء الوطن العربى ومناطق مختلفة من العالم ومن أبرز الأسماء التى سيتشرف المنتدى بحضورها ومشاركتها هذا العام الإعلامى حمدى قنديل، الذى سيقوم خلال المنتدى أيضاً وعلى هامش جلساته بتوقيع كتابه الأخير "عشت مرتين"، والإعلامى داوود الشريان من قناة إم بى سى، علاوة على كوكبة من أبرز رموز العمل الإعلامى فى المنطقة وأهم الكتّاب والمحللين مثل: الكاتب جهاد الخازن، ورئيس تحرير صحيفة الحياة غسان شربل، والكاتب السياسى المعروف جورج سمعان، والكاتب المُخضرم فى صحيفة الحياة سمير عطا الله، والكاتب والمحلل الدكتور خالد الدخيل، والكاتبة عائشة سلطان من صحيفة الاتحاد الإماراتية، وعثمان العمير ناشر ورئيس تحرير صحيفة إيلاف الإلكترونية والدكتور خالد المعينا الكاتب فى صحيفة سعودى جازيت، والكاتب والباحث الدكتور رشيد الخيون.

كما يشارك فى المنتدى عدد كبير من الصحفيين فى العالم العربى منهم أحمد البهبهانى رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ومحمد يوسف، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، وظاعن شاهين المدير العام لقطاع النشر فى مؤسسة دبى للإعلام، رئيس تحرير صحيفة البيان الإماراتية، ورائد برقاوى الرئيس التنفيذى لصحيفة الخليج الإماراتية، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، ومحمد علام، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام"، وهالة كوثرانى مديرة تحرير مجلة لها.

ويشارك فى المنتدى عدد كبير من الوجوه الإعلامية المعروفة ضمن أهم الفضائيات العربية، ومنهم ألبرت شفيق رئيس قنوات أو تى فى، وزافيين قيوميجيان (قناة المستقبل)، ومارسيل غانم (تلفزيون إل بى سى)، ومعتز الدمرداش (تلفزيون الحياة) وريما مكتبى (قناة العربية)، وفضيلة السويسى (سكاى نيوز عربية)، ووفاء الكيلانى (إم بى سى مصر)، وعمرو خفاجى (أون تى فى)، وعلا فارس (إم بى سى)، ودينا عبد الرحمن (قناة سى بى سى)، ورابعة الزيات (قناة الجديد).

وانطلاقاً من حرص المنتدى على استضافة الأسماء الإعلامية الكبرى فى العالم، يستضيف المنتدى هذا العام الباحث العالمى روس داوسون، الذى سيقدم دراسة حول التحول المنتظر فى الساحة الإعلامية العالمية وتصوره لما سيتبع هذا التحول فى تغييرات ستحدثها المنصات الإعلامية الجديدة فى ضوء التطور التكنولوجى المتسارع، إضافة إلى جون دانيسزوسكى، نائب رئيس وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية، وهو أيضاً كبير محررى الأخبار العالمية فى الوكالة، الذى سيتحدث فى جلسة منفردة تحت عنوان "مستقبل وسائل الإعلام الإخبارية فى المنطقة".

وتسلط الجلسة الذى سيديرها الإعلامى فيصل عباس، رئيس تحرير موقع "العربية نت" باللغة الإنجليزية، الضوء على مستقبل وسائل الإعلام الإخبارية فى المنطقة من وجهة نظر مزوّدى الأخبار، وماهية التحديات التى تواجه الصحفيين والمحررين فى ظلّ المتغيّرات السريعة التى تعترى صناعة الإعلام.

كما سيتحدّث جون دانيسزوسكى ضمن الجلسة عن التحديات التى تواجه المؤسسات التى تعمل فى جمع الأخبار أثناء تغطيتهم للأحداث فى المنطقة، خصوصاً فى ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعى ودخولها على خط تغطية الأخبار العاجلة، ستتضمن الجلسة أجوبة عن مئات الأسئلة المتعلقة بمستقبل الإعلام فى العالم، ومنها ملامح الاتّجاهات المستقبلية لاستهلاك الأخبار وكيفية تعرضها للتغيير، وما هى الآفاق المستقبلية لهذه النتائج، وماذا ينتج عنها من تبعات إستراتيجية للمؤسسات الإعلامية.

وفى هذا الإطار، قالت سعادة منى غانم المرّى، رئيس نادى دبى للصحافة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى: "إن الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الإعلام العربى تتطرق إلى نطاق واسع من الموضوعات الحيوية التى تمس صلب الواقع الإعلامى وتهدف إلى الوقوف على أهم المؤثرات التى تركت بصمات واضحة على المشهد الإعلامى فى المنطقة لاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، وشهد خلالها الإعلام العربى تطورات لافتة جراء المتغيرات التى صاحبت تلك الفترة، فى حين سيكون أغلب التركيز فى هذه الدورة على تخطى الواقع إلى آفاق المستقبل فى محاولة للتعرف على فرص التطوير التى يمكن أن تصبح من نصيب إعلامنا العربى".

من جهتها، قالت منى بوسمرة، مدير منتدى الإعلام العربى، ونادى دبى للصحافة: "التزاماً بالثقة الكبيرة التى توليها النخبة الإعلامية العربية والدولية للمنتدى كساحة للحوار حول حاضر المهنة الإعلامية ومستقبلها، حرصت اللجنة التنظيمية للمنتدى هذا العام على تقديم دورة جديدة حيث القالب والمحتوى وأيضاً المكان، تماشياً مع روح الشعار "مستقبل الإعلام يبدأ اليوم"، وسيلاحظ زوار المنتدى التغيير الشامل فى حلة المنتدى شكلاً ومضموناً."

إلى جانب ذلك، أكدت مدير منتدى الإعلام العربى، أن الدورة الحالية ستشهد إطلاق باقة متنوعة من الفعاليات المصاحبة، التى سيتم تضمينها فى المنتدى لأول مرة، حيث ستكون إضافة مبهرة لحضور وضيوف المنتدى، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الفعاليات تباعاً خلال الأيام المقبلة، وأشارت منى بوسمرة إلى أن المنتدى سينفرد بتقديم محتوى جديد من الحوارات المعمقة حول أبرز القضايا المستقبلية والمستجدات الإعلامية على الساحتين العربية والدولية، لنواكب أحدث الظواهر التى تؤثر على قطاع الصحافة والإعلام بكل مقوماته، حيث سيتم فى هذه الدورة تناول التطور التكنولوجى الحاصل فى الإعلام وأثره الواضح فى بناء صورة جديدة للمشهد الإعلامى.