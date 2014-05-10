حساب منسوب لأنصار بيت المقدس يتهم الداخلية بقتل جنود "رفح الثانية"

نفى حساب منسوب لجماعة أنصار بيت المقدس، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تورط الجماعة فى مجزرة ففح الثانية، موجهين الاتهامات لوزارة الداخلية، قائلين : "رغم اتهامات الداخلية للإخوة والمجاهدين بأنهم قتلوا الجنود فى الواقعة المشهورة بين أهلنا بمصر "مذبحة رفح الثانية" وتزييفها للحقائق ألا أن كل وقت وله أذان".

وأضافوا: "ويبقى السؤال من الذين قتلوا الجنود بمذبحة رفح الثانية هل تعلم أن وحدات القوات الخاصة بوزارة الداخلية هى التى قامت بذالك ما هو الدليل، هل تعلم أيها الإعلامى ويا أيها المجاهد ويا أخى ويا أختى أن التصوير بالصوت والصورة هل تعلم أن التصوير كان بيد ضابط من الذين قتلهم".

وتسائلوا: "أين هو التصوير وما الدليل على ذالك، سنجعلها مفاجئة لفضح وزارة الداخلية المصرية.. متى سيتم نشره إنها مفاجئة وكل وقت وله أذان انتظرونا".