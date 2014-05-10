19 مايو.. انتخاب رئيس المركز القومى للبحوث

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس المركز القومى للبحوث إجراء الانتخابات يوم 19 من مايو الجارى، حيث يقوم المجمع الانتخابى الذى تم انتخابه الأسبوع الماضى باختيار رئيس المركز القادم للأربع سنوات المقبلة، على أن تجرى انتخابات الإعادة أن وجدت فى اليوم التالى.

ومن المقرر أن يعرض المرشحين برامجهم الانتخابية يومى 14 و15 من مايو الجارى، حيث يقدم كل مرشح عرضا لمحاور وتفاصيل برنامجه فى غضون 10 دقائق.

ويتنافس على رئاسة المركز القومى للبحوث 9 مرشحين، هم الدكتور أشرف شعلان، الرئيس السابق للمركز، والدكتورة عزة عبد الشهيد، والدكتور أحمد حسنى، والدكتور عبد الستار أحمد عبد الستار، والدكتور عماد المليجى، والدكتور عمر عبد السلام، والدكتور ناصر عبد الحميد، والدكتور مسعد عطية، والدكتور محمود فرج.