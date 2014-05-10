نائب رئيس مايكروسوفت: منتدى "مصر دوت بكرة" يقدم قيمة تعليمية نحتاجها

انطلقت، اليوم السبت، بالقاهرة أولى فعاليات منتدى مؤسسة "مصر دوت بكرة" لتنمية المهارات، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بمشاركة عدد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، وأصحاب المشاريع الناجحة، ومنظمات الشباب والتنمية.

وقال على فرماوى، نائب رئيس مايكروسوفت العالمية وأحد مؤسسى "مصر دوت بكرة" وعضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن المنتدى هدفه مد جسور التواصل بين الشباب والقيادات وكبار الشخصيات الناجحة بشكل دورى، بما يقدم قيمة تعليمية مضافة تختلف عن ما يقدم لشباب الجامعات ورواد الأعمال فضلا عن مد يد العون للشباب عن طريق تطوير أدواتهم العملية والحياتية، بالإضافة إلى استقبال مختلف مقترحات الشباب ومشروعاتهم وآرائهم وتشجعيهم على كيفية تنفيذها.

وأضاف "فرماوى"، فى كلمته بالمنتدى اليوم أن منتدى "مصر دوت بكرة" يهدف إلى تمكين الشباب على التفكير بشكل مختلف، وتحدى العقبات لتحقيق أحلامهم.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر دوت بكرة ستساعدهم وستوفر لهم منصة جيدة لاستقبال أفكارهم ومشاريعهم، كما ستقدم لهم نماذج قدوة ناجحة للاستفادة من تجاربهم المضيئة، فالشباب المصرى هم الثروة الحقيقية لتنمية مصر والنهوض بها.

وأكد أن هذا الوقت مناسب لإعطاء الأمل والنور للشباب، وهو الفئة المستهدفة للخروج من أى أزمات والتطلع لمستقبل أفضل والاعتماد على النفس والفكر والمشاركة الفاعلة فى المجتمع.

ومن جانبها، قالت هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن المنتدى سيساعد فى تنمية أدوات ومهارات رواد الأعمال والشباب لتحسين الفرص الإنتاجية والعملية لهؤلاء الشباب، حيث يأتى التعاون مع المؤسسات ضمن إستراتيجية الصندوق للتنمية المعنية بخدمات تطوير الأعمال ذات الصلة لرواد الأعمال المبتدئين أو القائمين بالفعل، لتمكينهم من الحصول على مهارات متقدمة للدخول فى أسواق جديدة وفتح أسواق فى قطاعات مختلفة والتوسع فى الأنشطة المختلفة.

وأضافت أن هدف الصندوق الاجتماعى من خلال الفعاليات المختلفة إتاحة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على اختلاف أنواعها وتطوير مناخ عملها، وتنفيذ العديد من البرامج التى تهدف إتاحة فرص عمل وزيادة القدرات والمهارات والتشغيل فى مشروعات تحسين البنية التحتية، والمجتمعية ومكافحة الفقر والعمل لتحقيق طموحات كل من لديه الرغبة والقدرة على إنشاء وتشغيل مشروعه الخاص.

يذكر أن مؤسسة "مصر دوت بكرة" مؤسسة للعمل التطوعى أنشأها مجموعة من المصريين العاملين فى مختلف المجالات، بهدف استعادة الروح المصرية الحقيقية، التى تسعى للبناء والتنمية، وتحقيق أقصى استفادة من التنوع الكبير للشعب المصرى وكل قدرات أفراده داخل وخارج مصر فى تقديم الأفكار لحل المشاكل والتواصل مع بعضهم البعض لتحقيق طفرة حقيقية يشعر بها المواطن البسيط، ودفع النمو الاقتصادى، وتعزيز الثقافة، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والحلول العلمية لمواجهة المشاكل والتحديات الكبرى، التى تعانى منها البلاد.

وانطلقت فعاليات اليوم تحت شعار "أنت.. القرار ليك لوحدك"، بهدف توجيه وإرشاد نحو 500 شاب ورائد أعمال لتنمية مهاراتهم وأدواتهم، فى مختلف الاتجاهات "التسويق، الموارد البشرية، الإدارة، البحث، الابتكار، التنمية المجتمعية، ريادة الأعمال، المبيعات، إلخ.."، من خلال 50 موجها من كبار رجال الأعمال الناجحين ورؤساء الشركات الدولية والمحلية، وعدد من المشاهير والمسئولين فى عدد من القطاعات "التكنولوجيا، سلع استهلاكية والتجارة، والخدمات المصرفية".