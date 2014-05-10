حبس 5 من الإخوان 15 يومًا لإتهامهم بإصابة مجند ورقيب وإتلاف 8 سيارات بحلوان

قرر المستشار شريف معتز رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة بحبس 5 اشخاص من انصار الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة اقتحام نقطة نجدة وإطفاء منطقة حلوان.

ونسبت النيابة للمتهمين عدد من التهم منها إتلاف ممتلكات عامه وخاصة والاعتداء على قوات الامن والانضمام لجماعة على خلاف القانون ، وحيازة مواد متفجرة

كان محمد الجرف وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق ابو زيد المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة بسرعة تحريات المباحث الجنائية وسرعة ضبط المتهمين فى واقعة اقتحام نقطة نجدة حلوان ، كما أمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق والأدوات المستخدمة فى إشعاله.

وكشفت معاينة النيابة لمكان الحادث عن احتراق 8 سيارات وإصابة مجند ورقيب شرطة بحروق من الدرجة الأولى وإتلاف نقطة مطافئ حلوان بشكل كامل.

كانت منطقة حلوان قد شهدت ، واقعة جديدة من وقائع الاعتداء على المنشآت الشرطية، حيث أطلق مجهولون يستقلون سيارتين النيران على نقطه شرطة حلوان باستخدام أسلحة آلية وألقوا زجاجات المولوتوف على 8 سيارات شرطة أمام الوحدة، ويكثف رجال البحث الجنائى بالقاهرة، جهودهم لسرعة القبض على الجناة.

وكشفت تحريات المباحث عن قيام سيارة مجهولة بدون لوحات معدنية بمهاجمة نقطة شرطة حلوان بعد إطلاق النار عليها بصورة عشوائية من أسلحة آلية، وبعد ثوان معدودة فوجئ رجال الأمن بالوحدة بسيارة أخرى بداخلها ملثمون يرشقون سيارات النجدة والوحدة بزجاجات المولوتوف، مما أدى إلى احتراق 8 سيارات نجدة وأجزاء من الوحدة ثم لاذوا الجناة بالفرار إلى المنطقة الجبلية.

وفور إخطار اللواء محمد قاسم، مدير مباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمود خلاف، رئيس مباحث قطاع الجنوب لسرعة تحديد المتهمين وضبطهم.

وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارات شرطة أمام نقطة نجدة حلوان، وعلى الفور أمر اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ4 سيارات حتى تمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها.