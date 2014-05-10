محافظ المنيا يشهد ملتقى التوظيف ويطالب بنشر ثقافة العمل الحر وبالقطاع الخاص

طالب اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا من مدير جهاز تشغيل الخريجين ومسئولي القوى العاملة بالمحافظة والمشرفين على ملتقى التوظيف المقام بالصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي بإعداد تقرير تفصيلي بإجمالي المتقدمين للوظائف ومن تم توظيفهم فعليا خلال فعاليات الملتقى.

وأضاف المحافظ ان هناك ضرورة عقد ندوات تهتم بنشر ثقافة العمل الحر وبالقطاع الخاص لدى الشباب خلال الفترة القادمة والاهتمام بتوفير برامج للتدريب والتأهيل.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لملتقى التوظيف الذى ينظمة مشروع وظائف لائقة للشباب تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومحافظة المنيا ويستمر حتى مساء اليوم.

وشارك فى الملتقى 59 شركة ومنشأة من القطاع الخاص والاستثمارى تقوم بطرح فرص العمل المتاحة لديها للشباب ، كما يتم توفير ألفى فرصة تدريب وقروض من الصندوق الإجتماعى للتنمية وجهاز تشغيل شباب الخريجين لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.