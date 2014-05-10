تمرد بالمنيا تدعم السيسي بتوزيع ملصقات دعائية بقري المحافظة

نظم المكتب التنفيذي لحركة تمرد بسمالوط شمال المنيا ، جولة ميدانية بعدد من قري المركز ، ومنها طحا وعزبة مينا ، لحث المواطنين على دعم المشير السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وحضر الجولة عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحركة بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي لتمرد سمالوط وعدد من الأهالي ، وقاموا خلال جولتهم بتوزيع العديد من الملصقات والصور لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي .

وطرق أعضاء تمرد العديد من الأبواب بالقري التي شهدت الجولة وقاموا بالحديث مع الأهالي عن أهمية النزول والمشاركة في الإنتخابات ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي ، وتعالت الأصوات بالصيحات والهتافات المؤيدة للمشير.

وقال أشرف سيد أمين التنظيم بتمرد المنيا ، أن الحركة لها تواجد فعلي علي الأرض وأن العديد من مدعيين الثورة يريدون إنكار المجهود التي تقوم به تمرد المنيا ، وأن جولة الحركة في قري المحافظة أكبر دليل علي إلتحام تمرد بالشعب المصري البسيط وأن تمرد هي الحركة الوحيدة التي مازالت تخترق القري لتنشر الوعي بين المواطنين في حين أن العديد من القوي الأخري لا نري نشاطها أو تصريحات لها إلا من خلال صفحاتهم علي الفيسبوك .

وأكد أشرف أن أعضاء تمرد المنيا يد واحده وتتعاون مع الجميع في إطار الدعاية الإنتخابية للمشير ، وأن جميع أعضاء ومكاتب الحركة علي قلب رجل واحد لاستكمال الأهداف التي قامت من أجلها ثورتي 25 يناير و30 يونيو .