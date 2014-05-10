ميدو: لن أترك الزمالك من أجل beIN

نفى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك، ما تردد عن نيته ترك منصبه كمدرب للفريق الأبيض من أجل تحليل مباريات كأس العالم لقنوات beIN sport.

وقال ميدو لـFilGoal.com"يشيعون إنني سأترك الزمالك من أجل تحليل مباريات المونديال مع قنوات beIN sport، ولكن هذا الكلام لا أساس له من الصحة."

وأضاف ميدو "تركت beIN من أجل الزمالك، فليس من المنطقي أن أترك الزمالك من أجل beIN، اتمنى أن يراعي الجميع صعوبة الفترة المقبلة وعدم نشر أخبار مغلوطة."

يُذكر أن منافسات كأس العالم المقامة في البرازيل تبدأ في 12 يونيو وتنتهي 13 يوليو.