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5 قرارات صادمة في اجتماع لجنة الأندية

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5 قرارات صادمة في اجتماع لجنة الأندية 5 قرارات صادمة في اجتماع لجنة الأندية

أسفر اجتماع لجنة الأندية برئاسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن خمسة قرارات يعرضها FilGoal.com.

1- إرجاء مناقشة إلغاء الهبوط لنهاية الموسم لعدم الإخلال بمبدأ تكافوء الفرص بين الأندية.

2- إقامة مباريات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز من دورين، وليس دور واحد كما أعلن اتحاد الكرة في بداية الموسم.

3- إنشاء مكتب لشؤون الجماهير داخل أفرع الأندية، تكون مهمته إصدار بطاقات حضور المباريات للجماهير، والمشجع الذي لا تصدر له بطاقة لا يمكنه حضور المباريات.

4- تحديد سقف التعاقدات بـ2 مليون جنيه وسقف الرواتب بمليون و200 ألف سنويا.

5- منح الأندية حق تسويق مبارياتها في الدوري الممتاز منفردا، بداية من الموسم المقبل.

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