5 قرارات صادمة في اجتماع لجنة الأندية

أسفر اجتماع لجنة الأندية برئاسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن خمسة قرارات يعرضها FilGoal.com.
1- إرجاء مناقشة إلغاء الهبوط لنهاية الموسم لعدم الإخلال بمبدأ تكافوء الفرص بين الأندية.
2- إقامة مباريات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز من دورين، وليس دور واحد كما أعلن اتحاد الكرة في بداية الموسم.
3- إنشاء مكتب لشؤون الجماهير داخل أفرع الأندية، تكون مهمته إصدار بطاقات حضور المباريات للجماهير، والمشجع الذي لا تصدر له بطاقة لا يمكنه حضور المباريات.
4- تحديد سقف التعاقدات بـ2 مليون جنيه وسقف الرواتب بمليون و200 ألف سنويا.
5- منح الأندية حق تسويق مبارياتها في الدوري الممتاز منفردا، بداية من الموسم المقبل.