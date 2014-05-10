معاينة نيابة مقطم: اتلاف الباب الخارجى لهيئة النيابة الإدارية ولا توجد سرقات

كشفت معاينة نيابة المقطم برئاسة المستشار عمرو الشريف فى واقعة اتلاف الباب الخارجى للحى المقطم والذى يضم بداخلة دورا لهيئة النيابة الادارية أنه لايوجد أى سرقة للمحتويات المبنى ، وتبين من المعاينة اتلاف الكالون الباب الخارجى فقط ، والواقعة حدثت يوم الاربعاء الماضى ، ولم تثبت المعاينة اى وجود تلافات او سرقات داخل المبنى ، كما قررت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول اتلاف .

كانت أعلنت النيابة الإدارية في بيان لها، اليوم السبت، تعرض مقر النيابة الإدارية بالمقطم لسطو مسلح تم خلاله سرقة بعض الملفات منه.

وأكد المستشار عبد الناصر خطاب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة النيابات، أنه تلقى إخطارًا من المستشار محمد أمين شلبي، مدير النيابة، بشأن اقتحام مجهولين مقر النيابة الكائن داخل مبنى حي المقطم بعد تحطيمهم الباب في وقت مبكر قبل وصوله والأعضاء إلى النيابة، مشيرا إلى أنهم وجدوا سجلات وملفات القضايا على أرضية المكان.

وتم إبلاغ المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد شقور، مدير التفتيش الفني بالواقعة، وتكليف مدير النيابة بتشكيل لجنة لحصر متعلقات النيابة والعهد وسجلات وملفات.