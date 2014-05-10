أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ننشر تفاصيل إحالة 200 متهم من أنصار بيت المقدس لمحكمة الجنايات

Google+ Print
ننشر تفاصيل إحالة 200 متهم من أنصار بيت المقدس لمحكمة الجنايات ننشر تفاصيل إحالة 200 متهم من أنصار بيت المقدس لمحكمة الجنايات

المستشار هشام بركات النائب العام

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 200 متهم من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس إلى محكمة الجنايات ، مع استمرار حبس 102 متهم وضبط وإحضار 98 هارب.

أسنتد النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعات إرهابية وتعطيل الدستور والقانون والتخابر مع تنظيم أجنبى هو حماس ، وقد اعترف المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتبنى أفكار متطرفة وتكفير الحاكم وقتل المقدم محمد مبروك الشاهد الرئيسى فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس محمد مرسى ، وقتل اللواء محمد سعيد ، والرائد محمد أبو شقرة وآخرين ، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وإحداث تفجيرات بمديرتى أمن القاهرة والدقهلية ، بالإضافة إلى تخريب المنشآت الشرطية بالإسكندرية .

وكان من ضمن العمليات التى قام بها عناصر أنصار بيت المقدس إطلاق قذائف على مقر القمر الصناعى بالعاصمة ، واستهداف سفينة صينية بالمجرى الملاحى لقناة السويس أثناء عبورها بالإضافة إلى السطو على سيارات بريد أبو صوير ، وغيرها .

وقد أسفرت تلك الجرائم عن إحداث تلفيات بالممتلكات العامة بخسائر قدرها 247 مليون جنيه ، وخسائر بالممتلكات الخاصة بقيمة 28 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات عن ارتباط أنصار بيت المقدس وعناصر خلية “كتائب الفرقان ” المنبثقة منه بحركة المقاومة الإسلامية حماس التى أمدت التنظيم الإرهابى بالأموال والأسلحة والمتفجرات .

وتوصلت التحقيقات إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان على اتصال بقيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابى واتفقوا على امتناع التنظيم على ارتكاب أى أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد ، كما أوفد محمد الظواهرى وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسى عن جميع المتهمين التابعين لهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا