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محمد بدران يلتقى الجالية المصرية بالكويت وينقل تحيات "السيسى" لهم

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محمد بدران يلتقى الجالية المصرية بالكويت وينقل تحيات "السيسى" لهم محمد بدران يلتقى الجالية المصرية بالكويت وينقل تحيات "السيسى" لهم

التقى محمد بدران عضو المكتب السياسى لحملة المشير السيسى والمنسق العام لحملة مستقبل وطن، الجالية المصرية بدولة الكويت، ونقل تحيات المشير عبد الفتاح السيسى لهم، وأكد أن دعم الوطن فى هذه المرحلة الصعبة واجب تاريخى مقدس.

وأكد بدران أن لقاء المصريين فى الخارج يأتى تعبيرا عن رغبة المشير فى الوصول إلى المصريين بمختلف فئاتهم وجميع أماكنهم، للتعرف على المشاكل التى تواجههم ورؤيتهم فى إصلاح وتطوير البلاد، وأضاف بدران أن المصريين فى الخارج عليهم واجب مضاعف تجاه خلال الفترة القادمة.

واستمع بدران للقاء لمده 3 ساعات ومناقشة المشاكل التى تواجههم ومن أهمها، وضع آلية لكيفية مساهمة المصريين فى الخارج اقتصاديا وفكريا فى دعم وطنهم الغالى مصر، وتحسين آداء السفارات المصرية، ومشاكل أبنائهم الطلاب فى الجامعات المصرية.

كما طالبوا بتوصيل رسالة للمشير أن يقوم فور فوزه بالانتخابات الرئاسية بإعادة الأمن وفرض القانون والقضاء على الواسطة والرشوة، وكل أنواع الفساد الوظيفى وترشيد الإنقاق الحكومى.

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