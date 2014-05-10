الرقابة على المنشآت الفندقية: 22 قرار غلق وإلغاء لمنشآت سياحية

كشف التقرير الصادر من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة أسامة العشرى، خلال الربع الأول من العام الجارى، عن صدور عدد 22 قرار وزارى بالغلق والإلغاء لمنشآت فندقية وسياحية وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية.

كما أشار التقرير، إلى أنه تم تجديد الترخيص لـ973 منشأة فندقية وسياحية، وقبول طلبات 4 مشروعات جديدة، وإصدار 44 موافقة مبدئية لمنشآت أخرى، وتجديد تراخيص خدمات بيئية لـ143 منشأة، ومراجعة واعتماد أسعار 572 قائمة أسعار، واعتماد 387 عقد مشاركة فى الوقت، والتحقيق فى 169 شكوى ضد منشآت سياحية وفندقية، واستصدار 142 تصريح عمل أجنبيا، واستصدار 48 قرارا بسداد الرسوم الجمركية.

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