لجنة الإضراب تتهم النقابة بمنع الأعضاء من التوقيع بكشوفات عمومية 9مايو

انتقدت مجموعة من الأطباء من منسقى اللجنة العليا للإضراب بالقاهرة والمحافظات، قرار نقابة الأطباء بتعليق الإضراب دون الرجوع لباقى نقابات اتحاد المهن الطبية والجمعية العمومية.

وأشار منسقو لجنة الإضراب، فى بيان لهم اليوم، إلى أن مجلس نقابة الأطباء منع السماح للأطباء بالتوقيع على كشوف الجمعية العمومية بحجة انتهاء الوقت المحدد، على الرغم من أن موعد التسجيل يتخلله صلاة الجمعة، مما يستوجب مد الوقت لحين الانتهاء منها.

وأشار إلى أن مجلس النقابة انسحب من الجمعية العمومية ولم يتم الاستماع للأطباء الموجودين فى القاعة، كما تم استخدام البودى جاردات لأول مرة لمنع الأطباء من التوقيع على عقد جمعية عمومية طارئة، ورفضت منى مينا الأمين العام استلام طلب عقد الجمعية بحجة عدم وجود موظفين.

وأكد الأطباء أن الدكتور أحمد شوشة رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء ومعه الأعضاء الموقعون على هذا البيان ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة، ولم يوقعوا على أى بيان أو قرار يخالف ما أقره أطباء مصر.

وحمل البيان مجلس النقابة المسئولية كاملة عن مخالفته لقرار الجمعية العمومية، والموقعون على البيان هم الدكتور إسماعيل حشيش، والدكتور ناصر جبريل، والدكتور محمد توفيق رخا، والدكتور أحمد فوزى، والدكتور محمد عماد، والدكتور محمد حماد، والدكتورة نهى قاسم.