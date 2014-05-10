غداً .. 56 ألف طالب يؤدون أول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

يتوجه، صباح الغد الأحد، نحو 55 ألف و854 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية فى 356 لجنة بمدارس المحافظة لاداء مادة اللغة العربية فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

وقالت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إنها عقدت صباح اليوم السبت لقاء مع مديري الادارات التعليمية بالمحافظة لبحث الاستعداد لامتحانات الشهادة الاعدادية غد لتوجيهم بتفقد مدارسهم خلال اداء الطلاب للامتحانات .

وأضافت أنه يتم عقد لجان خاصة لطالبين بمستشفى 75375 حيث يتم إرسال الاسئلة اليهم لاداء الامتحان , مؤكدة أن طلاب المنازل ما زالوا يتوافدون لسحب استماره اداء الامتحان حتى صباح اليوم .

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم توفير كافة مقومات وسبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحان من مياه ومراوح وأطباء لمتابعة اللجان بالاضافة الى إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة مرتبطة بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات بكل المدارس، والإبلاغ عن أي شكاوى للتعامل معها فورًا .

وأكدت الفت فرغلى أنه تم التنسيق مع مديرية امن المنوفية ووزارت الصحة والكهرباء والحماية المدنية لتامين امتحانات الشهادة الاعدادية وحماية الطلاب وتامينهم .