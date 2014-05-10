الشوكولاتة الداكنة لتنعيم البشرة

من أشهر المقولات التي تتحدث عن الشوكولاتة تلك التي تؤكد بأن تناول الشوكولاتة يساهم في تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الاكتئاب، وعلى الرغم من صحة هذه المقولة إلا أن الشوكولاتة لا تتميز بهذه الفائدة فقط، بل لها العديد من الفوائد الأخرى لجمال البشرة والجسم كذلك.

فكما يمكنك استغلال الشوكولاتة للقضاء على الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية، يمكنك استخدامها لتحسين حالة جسمك أيضاً، فالكاكاو الذي تتكون منه الشوكولاتة يعد مصدراً جيداً للعديد من المعادن، ومنها: الكبريت، والزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، فضلاً عن الفيتامينات المتعددة كـ A، B، C، D، E، J، K، B1، B2، B3، وغيرها من العناصر المفيدة لبشرة الجسم والوجه.

لذلك فإن معظم مراكز التجميل أصبحت تقدم حمامات الشوكولاتة لتفتيح الجسم وتغذية البشرة وإكسابها المزيد من النعومة واللمعان، ولكن هذه الحمامات دائماً ما تكون مرتفعة الثمن، ومن هنا ينصحك "سيِّدتي نت" بتجربة حمام الشوكولاتة الداكنة اليوم بنفسك للاستفادة من فوائد الشوكولاتة من جهة، وللتمتع بهذه التجربة منزلياً دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال في هذا القناع في مراكز التجميل...

قد يعجبك: سر جمال بشرة هيفا وهبي في "شكلك مش غريب"

الأدوات:

1. كيلو من الشوكولاتة الخام.

2.زيت اللوز.

3.ليفة مغربية

الطريقة:

1. قومي بعمل حمام ماء دافئ للشوكولاتة الخام حتى تذوب ثم أصيفي زيت اللوز.

2. احملي المزيج معك إلى الحمام.

4. اغسلي جسمك سريعاً باستخدام الماء الساخن لتتفتح مسام جسمك جيداً قبل أن تجمد الشوكولاتة.

5. جففي جسمك بمنشفة ناعمة عن طريق الضغط وليس الفرك.

6. افردي مزيج الشوكولاتة على كامل جسمك، واتركيه لمدة ثلث ساعة حتى يجف.

7. ابدئي بفرك جسمك باستخدام الليفة المغربية مع الضغط جيداً على مناطق جسمك الداكنة كالركب والأكواع.

8. اغسلي جسمك باستخدام الماء الدافئ مرة، ثم بالماء البارد مرة أخرى.

9. تمتعي ببشرة مشدودة وجسم وردي فاتح وناعم.

تابعي أيضاً:

تقشير السكر الأفضل لكافة أنواع البشرة