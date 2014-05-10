تقارير: براجا سيطلب جزء من صفقة دييجو كوستا حال انتقاله من أتليتكو

مدريد، (إفي):أكدت تقارير إخبارية يوم السبت أن نادي سبورتينج براجا البرتغالي يتابع عن كثب وضع المهاجم دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، حيث لا يزال يمتلك نسبة من الحقوق المالية للمهاجم.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن براجا لا يزال يمتلك 20% من قيمة انتقالات اللاعب المستقبلية، ما قد يدر على خزائن النادي البرتغالي ثمانية ملايين يورو حال انتقاله من النادي المدريدي مقابل 40 مليون.

وأكد رئيس النادي أنطونيو سالفادور للصحيفة "نعم لدينا نسبة من الصفقات المستقبلية"، الا أنه لم يؤكد النسبة.

وكان النادي قد كشف في الإقرار المالي 2011-2012 أنه لا يزال يحتفظ بـ30% من الحقوق المالية للاعب، تخلى عن 10% لاحقا ليتبقى له 20%.

وترددت أنباء في الفترة الماضية عن قرب انتقال مهاجم أتلتيكو إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، بعد موسم كبير قدمه مع النادي الإسباني، يحتل فيه المركز الثالث في قائمة هدافي الليجا برصيد 27 هدفا، بفارق هدف واحد عن ليونيل ميسي، نجم برشلونة صاحب المركز الثاني وأربعة عن كريستيانو رونالدو المتصدر.