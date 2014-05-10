أردا توران: أتفاهم مع سيميوني بمجرد النظر

مدريد، (إفي): أكد التركي أردا توران، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني أنه يتفاهم مع المدير الفني للفريق، دييجو سيميوني "بمجرد النظر".

وقال توران، في مقابلة مع النسخة التركية من مجلة (فورفور تو) نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: "أتفاهم مع سيميوني بمجرد النظر في الملعب. نتبادل النظرات والابتسامات. عندما يتردد نشيد دوري الأبطال ينظر إلي من جديد.. لقد ساهم في تطوري".

وأثنى على زميله في الفريق راؤول جارسيا، حيث اكد "اذا ألفت كتابا، سيكون لراؤول مكان فيه. 30% من كرة القدم موهبة و70% اجتهاد. اذا اجتهدت بشكل جيد، فستلعب بشكل جيد".

وحول المباراة الأخيرة في الليجا، التي تجمع "الروخيبلانكوس" ببرشلونة، والتي قد تحدد الفائز باللقب، قال "سنواجه البرسا بندية، على غرار ما سنفعله مع الريال. لا نهاب أحدا"، في اشارة إلى مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد "بصراحة، لم أفكر مطلقا أننا سنتصدر الليجا على حساب الريال والبرسا في الجولات الأخيرة".

ويتصدر أتلتيكو مدريد البطولة برصيد 88 نقطة، بفارق ثلاث عن برشلونة وأربع عن ريال مدريد، ويكفيه التعادل في المباراتين المتبقيتين له بالليجا أمام مالاجا والبرسا للفوز باللقب.