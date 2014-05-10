أنشيلوتي: لا نفكر في نهائي دوري الأبطال

مدريد، (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن فريقه لا يفكر في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يقام في 24 من الشهر الجاري في لشبونة، ويجمعه بجاره أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى أنه يرغب في الفوز على سيلتا فيجو في الليجا تحسبا لوقوع مفاجأة جديدة في البطولة.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو "لا نفكر في دوري الأبطال. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا. حتى الآن لم يحسم لقب الليجا حسابيا، ويجب علينا محاولة الفوز. كل شيء وارد في كرة القدم. نتمسك بهذه الفكرة. سأدفع بالتشكيلة القادرة على تقديم مباراة جيدة والفوز. لا نفكر في النهائي".

وأوضح "الفريق ليس سعيدا بالتعادلين، هذا حقيقي. لن تساورنا شكوك. لقد فقدنا نقاطا هامة في الليجا، ولا يتبقى الكثير، يجب علينا محاولة الفوز بها. قد يحسم اللقب غدا، أو قد تشتد المنافسة أكثر مما نعتقد. شهدت الليجا مفاجآت كثيرة، ويجب علينا الاستعداد تحسبا للمفاجآت. لا أعرف ما الذي سيحدث. يجب علينا القيام بواجبنا".

ويحتاج ريال مدريد كي يفوز بالليجا إلى الفوز بالمباراتين المتبقيتين له أمام سيلتا فيجو واسبانيول، وألا يحقق أتلتيكو المتصدر أكثر من نقطة واحدة من الجولتين والبرسا أكثر من أربع.

وأضاف "حدث معنا مثلما حدث مع أتلتيكو أمام ليفانتي. بعد نصف نهائي تطلب منا قدرا كبيرا من الطاقة، من الطبيعي أن ينخفض المستوى بهذا الشكل. استعاد الفريق النشاط مجددا، ولكننا دفعنا الثمن، خسرنا نقاطا في الليجا. ولكن الآن الفريق بحالة أفضل بكثير".

وأشار إلى أن سيلتا فيجو "يلعب الكرة بأفكار واضحة للغاية"، وبعقلية "هجومية للغاية".

وأكد على أهمية تقديم مباراة دفاعية جيدة "ويجب علينا كذلك فرض شخصيتنا على المباراة. غدا سنلعب أمام فريق يلعب بأسلوب جميل. لديهم لاعبون يتميزون بالسرعة. يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا. هدفنا هو الفوز بالمباراة فكل الأمور واردة في كرة القدم".

وتطرق إلى إمكانية منح سامي خضيرا وألفارو أربيلوا فرصة المشاركة مجددا بعد ابتعاد لفترة طويلة بداعي الإصابة.

وأوضح "خضيرا بحالة جيدة. لا يعاني من أي مشكلة، وقام بالأمر على نحو جيد. حصلا على موافقة الجهاز الطبي. يتمتع بثقة كبيرة، ورغبة كبيرة في اللعب. لا يمكنه لعب مباراة كاملة".