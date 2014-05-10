رادار ليفربول: 20 مليون من أجل لالانا، وكول وسونج على الأجندة

بعد أن عاد مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا، يسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بقوة قبل الدخول في معارك الموسم المقبل.

الريدز الذين يحلمون بخطف لقب الدوري الإنجليزي من فم مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بدأوا مبكراً في الإعداد للموسم الجديد، حيث لم يخف مدربهم برندن رودجرز طموحه في أن ينافس فريقه على لقب الدوري مجدداً وأن يذهب لأبعد مدى ممكن في دوري الأبطال.

أول وأهم أهداف ليفربول في سوق الانتقالات هو قائد ساوثامبتون ولاعب وسط المنتخب الإنجليزي آدم لالانا، بعد أن تقدم النادي بعرض قدره 20 مليون جنيه استرليني لضمه، وأفادت الأنباء الواردة من ساوثامبتون أن اللاعب سيتقدم بطلب رسمي لناديه عقب نهاية مباريات الأحد للسماح له بالرحيل إلى ليفربول.

لالانا البالغ من العمر 26 عاماً تألق بشكل لافت هذا الموسم مع ساوثامبتون لينضم لكتيبة "الأسود الثلاثة" منتخب انجلترا قبل مونديال البرازيل، ويسعى ليفربول لحسم صفقة ضمه سريعاً تخوفاً من دخول أطراف أخرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي على الخط.

الأوكراني يفجين كونوبليانكا جناح دنيبرو هو ثاني أهداف الريدز، في صفقة مؤجلة من الشتاء الماضي.

ليفربول كان قد اقترب بشدة من ضم "كونو" قبل أن يفضل اللاعب البقاء مع ناديه الذي كان ينافس في بطولة الدوري الأوروبي وقتها.

ويتضمن تعاقد كونوبليانكا مع دنيبرو شرطاً جزائياً قدره 16 مليون جنيه استرليني يبدو ليفربول مستعداً لدفعه.

ظهير أيشر تشيلسي آشلي كول موجود أيضاً على رادار الريدز بعد نهاية تعاقده مع فريق البلوز، لكن كول سيفاضل بين عرض ليفربول وعروض أخرى من مانشستر سيتي وموناكو.

وتضم قائمة المرشحين للالتحاق بفريق رودجرز أيضاً حارس مرمى سوانزي سيتي الهولندي مايكل فورم، ومدافع كارديف سيتي ستيفن كولكر، بالإضافة للاعب وسط برشلونة الكاميروني ألكسندر سونج.

وجدد ليفربول تعاقد لاعب وسطه جوردان هندرسون، فيما أشارت بعض التقارير إلى إمكانية أن يفاجئ رودجرز الجميع بتقديم عرض لإعادة لاعب الريدز السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو من صفوف برشلونة.