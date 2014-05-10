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مرتضى: قرارات لجنة الأندية ملزمة لاتحاد الكرة

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مرتضى: قرارات لجنة الأندية ملزمة لاتحاد الكرة مرتضى: قرارات لجنة الأندية ملزمة لاتحاد الكرة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قرارات لجنة الاندية التي يرأسها ملزمة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشبت أزمة بين اتحاد الكرة ولجنة الأندية، بسبب مقترح من اللجنة بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

وهو ما رفضه اتحاد الكرة، واعتبر قرارات لجنة الأندية مجرد توصيات غير ملزمة.

ولكن منصور قال في اجتماع لجنة الكرة يوم السبت: "قرارات لجنة الأندية ملزمة لاتحاد الكرة، وتطبيقها لازم".

وتابع "في الاجتماع الأخير لم أوقع على قرار إلغاء الهبوط، ولكن بعد تصريحات اتحاد الكرة قررنا التوقيع على قرار إلغاء الهبوط واعتباره ساريا".

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