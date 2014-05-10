دييجو كوستا يعود لتدريبات أتليتكو استعدادا للحسم

برشلونة، (إفي): عاد دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني يوم السبت إلى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة مالاجا في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كان النادي قد أعلن تعرض كوستا، إلى إصابة عضلية قد تمنعه من المشاركة أمام مالاجا، دون تحديد مدى خطورة الإصابة، التي منعته من المشاركة في التدريبات التي أجراها الفريق الجمعة.

وبدا أن كوستا تعافى بالكامل من الإصابة "العضلية من الدرجة الأولى في الفخذ الأيسر"، الا أن مشاركته في المباراة لم تتحدد بعد.

وفي المقابل، يبدو أن أتلتيكو سيتفقد إلى جهود لاعب وسطه سيبويا رودريجز، الذي تدرب منفردا، بحسب ما ذكرته صحيفة (ماركا) الإسبانية.

ويحتاج أتلتيكو مدريد التعادل أمام مالاجا وبرشلونة في الجولتين المتبقيتين له في الليجا للفوز باللقب.