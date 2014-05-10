«الصحة» تنفي ظهور إصابتين بـ«كورونا» في دمياط

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن ما تردد حول ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا بمحافظة دمياط، غير صحيح.

وأضاف «قنديل»، في تصريحات صحفية، السبت، أنه «لا صحة للتأكد من وجود إصابات بفيروس كورونا على مستوى أي محافظة حتى الآن سوى الحالة التي سبق وتم الإعلان عنها».

وأكد الدكتور عمرو قنديل أن هناك 175 حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه تم إرسال العينات إلى المعامل المركزية بالوزارة، ولم يتم التأكد من إصابة أي من المشتبه في إصابتهم بالفيروس سوى الحالة الوحيدة التي سبق وتم الإعلان عنها وهي لشاب قادم من السعودية.

وأوضح أن حالة المصاب بفيروس كورونا العائد من السعودية مستقرة، ويتوقع خروجه من المستشفى بعد يومين تقريبا.