أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الصحة» تنفي ظهور إصابتين بـ«كورونا» في دمياط

  • مصر
  • 5
Google+ Print

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن ما تردد حول ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا بمحافظة دمياط، غير صحيح.

وأضاف «قنديل»، في تصريحات صحفية، السبت، أنه «لا صحة للتأكد من وجود إصابات بفيروس كورونا على مستوى أي محافظة حتى الآن سوى الحالة التي سبق وتم الإعلان عنها».

وأكد الدكتور عمرو قنديل أن هناك 175 حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه تم إرسال العينات إلى المعامل المركزية بالوزارة، ولم يتم التأكد من إصابة أي من المشتبه في إصابتهم بالفيروس سوى الحالة الوحيدة التي سبق وتم الإعلان عنها وهي لشاب قادم من .

وأوضح أن حالة المصاب بفيروس كورونا العائد من السعودية مستقرة، ويتوقع خروجه من المستشفى بعد يومين تقريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما