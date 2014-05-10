وفاة 15 شخصا وإصابة 16 بحادث مروع في دبي

وقع حادث تدهور وصدم أسفر عنه وفاة 15 عاملا وإصابة 16 عاملا منهم 11 إصابتهم متوسطة و5 بسيطة على شارع الإمارات بعد جسر نادي دبي الرياضي بالاتجاه إلى الروية وجميعهم من الجنسية الآسيوية.

وتعود تفاصيل الحادث عندما تعرض باص متوسط الحجم يقل على متنه 29 عاملا إلى حادث تدهور ونتج عن التدهور صدمه لشاحنة كانت متوقفة على كتف الطريق أسفر عنه وفاة 15 عاملا وإصابة 16 عاملا حيث تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى راشد و 6 مصابين إلى مستشفى البراحة لتلقي العلاج.

وحضر إلى مكان الحادث سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، والعميد انس المطروشي مدير الادارة العامة للنقل والإنقاذ والعقيد علي أحمد غانم مدير مركز شرطة بردبي والمقدم عمر بن حماد نائب مدير مركز شرطة الراشدية.

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