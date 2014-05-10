أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وفاة 15 شخصا وإصابة 16 بحادث مروع في دبي

Google+ Print
وفاة 15 شخصا وإصابة 16 بحادث مروع في دبي وفاة 15 شخصا وإصابة 16 بحادث مروع في دبي

وقع حادث تدهور وصدم أسفر عنه وفاة 15 عاملا وإصابة 16 عاملا منهم 11 إصابتهم متوسطة و5 بسيطة على شارع الإمارات بعد جسر نادي دبي الرياضي بالاتجاه إلى الروية وجميعهم من الجنسية الآسيوية.

وتعود تفاصيل الحادث عندما تعرض باص متوسط الحجم يقل على متنه 29 عاملا إلى حادث تدهور ونتج عن التدهور صدمه لشاحنة كانت متوقفة على كتف الطريق أسفر عنه وفاة 15 عاملا وإصابة 16 عاملا حيث تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى راشد و 6 مصابين إلى مستشفى البراحة لتلقي العلاج.

وحضر إلى مكان الحادث سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، والعميد انس المطروشي مدير الادارة العامة للنقل والإنقاذ والعقيد علي أحمد غانم مدير مركز شرطة بردبي والمقدم عمر بن حماد نائب  مدير مركز شرطة الراشدية.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية