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عاشور: لم أضع أي شروط للتجديد للأهلي

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عاشور: لم أضع أي شروط للتجديد للأهلي عاشور: لم أضع أي شروط للتجديد للأهلي

قال حسام عاشور لاعب وسط الأهلي أنه لم يضع أي شروط من أجل الموافقة على التجديد للمارد الأحمر لثلاث سنوات مقبلة.

ويستمر تعاقد عاشور مع الأهلي حتى نهاية موسم 2017 بعدما كان ينتهي تعاقد لاعب وسط الفريق أخر الموسم الجاري.

وقال عاشور لـFilGoal.com: "الأهلي بيتي ومن الطبيعي أن أجدد له ودون أي شروط".

وتابع "العلاقة بيني وبين الأهلي أكبر من أي تفاصيل أو شروط لتجديد التعاقد".

ونفى عاشور التقارير التي أشارت إلى أنه كان مترددا في توقيع العقد الجديد للنادي الأحمر بسبب الأزمات المادية.

وأوضح "كل ما في الأمر أن المباريات المتتالية والضغوطات التي يمر بها الفريق كانت سبب تأخر التجديد".

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