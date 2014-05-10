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وزير التعليم العالى يفتتح منشآت جامعية بكفر الشيخ وسط الزغاريد

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وزير التعليم العالى يفتتح منشآت جامعية بكفر الشيخ وسط الزغاريد وزير التعليم العالى يفتتح منشآت جامعية بكفر الشيخ وسط الزغاريد

افتتح الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، والدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة عددًا من المنشآت الجامعية وسط زغاريد العاملات.

وضمت قائمة المنشآت مبنى كلية الطب البشرى والتربية النوعية وورش لكلية الهندسة، فيما تفقد الحضور الأعمال الجارية بمبنى كلية الثروة السمكية والمستشفى الجامعى الجديد.

وأبدى الوزير تأييده لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن جامعة كفر الشيخ قامة علمية كبيرة بين الجامعات المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم وضع آليات وقواعد جديدى لاختيار القيادات الجامعية وتنسيق القبول بالجامعات المصرية الحكومية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون التنسيق الجامعى بنفس نسبة العام الماضى، ولكن لن يتم تحديد المجموع إلا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأعلن الوزير زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم العالى وفق الدستور الجديد لتكون 21 مليار جنيه بدلا من 17مليارًا.

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