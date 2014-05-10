أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب البدرشين

Google+ Print

افتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال التطوير الملحقة بمركز شباب البدرشين، والتى شملت إنشاء ملعب قانونى منجل صناعيا ومضاء، وتطوير المبنى المجاور للملعب والذى يضم العديد من صالات الأنشطة، وإنشاء سور خارجى للمركز.

وقال المهندس خالد عبد العزيز:"إن قرار الوزارة لتطوير مركز شباب البدرشين بمحافظة الجيزة جاء بعد زيارته للمركز منذ عام، ورصد تراجع إنشاءات المركز، وعدم قدرة الشباب على ممارسة الأنشطة المختلفة به".

وأعلن أن تكلفة أعمال تطوير المركز بلغت ما يقرب من 5 ملايين جنيه، فى سبيل تقديم الخدمة الشبابية والرياضية المميزة لما يقرب من 300 ألف نسمة من قاطنى منطقة البدرشين، والحرص على تأهيل الشباب والنشء بها.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتطوير الملعب الخماسى الموجود بالمركز، لتحويله لملعب أكريليك متعدد الأغراض تمارس عليه كرة الطائرة واليد والقدم، بالإضافة إلى استكمال حدائق العائلات داخل المركز.

وطالب وزير الشباب والرياضة جميع أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب بمختلف المحافظات بتنمية موارد المراكز والاستفادة منها فى تقديم الأنشطة المميزة للأعضاء من جانب، والاهتمام بصيانة المنشآت الجديدة التى تقوم الوزارة بتطويرها من جانب آخر للحفاظ عليها لخدمة النشء والشباب.

كان المهندس خالد عبد العزيز قد افتتح صباح اليوم منتدى شباب إمبابة المقام على مساحة 2 فدان ونصف بأرض مطار إمبابة بمحافظة الجيزة، وبلغت تكلفة إنشائه 9 ملايين جنيه.

1.jpg

G536e24da5c6df.jpg

G536e24db21496.jpg

G536e24dc0f9c6.jpg

G536e24dd1c3ae.jpg

G536e24dddae78.jpg

G536e24de7e60b.jpg

G536e24deaf736.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365