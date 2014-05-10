وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب البدرشين

افتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال التطوير الملحقة بمركز شباب البدرشين، والتى شملت إنشاء ملعب قانونى منجل صناعيا ومضاء، وتطوير المبنى المجاور للملعب والذى يضم العديد من صالات الأنشطة، وإنشاء سور خارجى للمركز.

وقال المهندس خالد عبد العزيز:"إن قرار الوزارة لتطوير مركز شباب البدرشين بمحافظة الجيزة جاء بعد زيارته للمركز منذ عام، ورصد تراجع إنشاءات المركز، وعدم قدرة الشباب على ممارسة الأنشطة المختلفة به".

وأعلن أن تكلفة أعمال تطوير المركز بلغت ما يقرب من 5 ملايين جنيه، فى سبيل تقديم الخدمة الشبابية والرياضية المميزة لما يقرب من 300 ألف نسمة من قاطنى منطقة البدرشين، والحرص على تأهيل الشباب والنشء بها.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتطوير الملعب الخماسى الموجود بالمركز، لتحويله لملعب أكريليك متعدد الأغراض تمارس عليه كرة الطائرة واليد والقدم، بالإضافة إلى استكمال حدائق العائلات داخل المركز.

وطالب وزير الشباب والرياضة جميع أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب بمختلف المحافظات بتنمية موارد المراكز والاستفادة منها فى تقديم الأنشطة المميزة للأعضاء من جانب، والاهتمام بصيانة المنشآت الجديدة التى تقوم الوزارة بتطويرها من جانب آخر للحفاظ عليها لخدمة النشء والشباب.

كان المهندس خالد عبد العزيز قد افتتح صباح اليوم منتدى شباب إمبابة المقام على مساحة 2 فدان ونصف بأرض مطار إمبابة بمحافظة الجيزة، وبلغت تكلفة إنشائه 9 ملايين جنيه.