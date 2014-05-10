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وزير الشباب: الحكومة تسعى إلى "العدالة الاجتماعية" بين كافة المناطق

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أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، سعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية، وتوفير الخدمات بين كافة المناطق دون تفرقة بين منطقة وأخرى .

وقال إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى تطوير كافة مراكز الشباب وإنشاء ملاعب جديدة، تستوعب أنشطة الشباب، وتكون متنفساً لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الشباب والدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، منتدى الشباب بإمبابة، والذى أنشأ على مساحة 2.5 فدان وبتكلفة 9 ملايين جنيه ونفذته إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى زمن قياسى لم يتعدى 8 أشهر .
> وقال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن المنتدى يأتى ضمن المشروعات العديدة التى تم إنجازها بأرض مطار إمبابة لخدمة أهالى المنطقة، لافتاً إلى أن المنتدى يعتبر نموذجاً فريداً من نماذج مراكز الشباب المطورة، ويخدم أرض مطار إمبابة وعزبة المطار بعد تخطيط المنطقة بشكل جيد .

وأعلن المحافظ عن إنشاء مدرستين بأرض المطار، واحدة تم تشغيلها والأخرى تحت الإنشاء، بالإضافة إلى تخصيص مركز للشرطة وعدد 2 مبنى لمعهد القلب ومبنى آخر لحى شمال، كما سيتم طرح 70 فدانا للاستثمار لإنشاء خدمات جديدة .

ودعا المحافظ المجتمع المدنى ورجال الأعمال إلى المساهمة الفعالة والوقوف بجانب الحكومة فى تطوير مثل هذه المناطق .

وأوضح أن المنتدى يتكون من دور أرضى ودور أول ومبنى إدارى وعدد 4 ملاعب كرة قدم خماسى مضاءة، مؤكداً على تزويد المركز بشبكة إنذار حريق وإنشاء كافيتريات ومسطحات خضراء .
> كما افتتح الوزير والمحافظ أعمال تطوير مركز شباب البدرشين، والتى شملت إقامة ملعب لكرة القدم بنجيل صناعى وإضاءته بالأضواء الكاشفة وعمل سور خارجى وصيانة وترميم المبنى الشرقى وتبليط المبنى الإدارى وحديقة للأطفال وعدد ملعبين أخرين بتكلفة 2.5 مليون جنيه .

حضر الجولة نائبا المحافظ اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس، وفؤاد عبد الباقى مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومنير أنور رئيس مركز ومدينة البدرشين، وشفيق جلال رئيس حى شمال الجيزة .

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