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إصابة أمين شرطة بطلق ناري عن طريق الخطأ في الأقصر‎

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إصابة أمين شرطة بطلق ناري عن طريق الخطأ في الأقصر‎ إصابة أمين شرطة بطلق ناري عن طريق الخطأ في الأقصر‎

طلق نارى

اصيب امين شرطة بمركز إسنا بجنوب الاقصر بطلق ناري في قدمه الأيمن خرج من سلاحه الناري عن طريق الخطأ اثناء تنظيفه.

تلقى اللواء مصطفى بكر مدير امن الاقصر إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة اسنا.

وقال مدير أمن الأقصر أنه إثر عودة امين شرطة سيد متولى محمود أمين 40 سنة من مطاردة تجار مخدرات وأثناء قيامه بتنظيف سلاحه الميري خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ استقرت في قدمه تم نقله علي اثرها الى مستشفى اسنا المركزى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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