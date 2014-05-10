الإعدام لربة منزل وعشيقها لقيامها بقتل زوجها بالعبور

قضت محكمة جنايات بنها بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقاً لقيامهما بقتل زوجها بمدينة العبور بعدما اتفقت معه على إستدراجه والتخلص منه ليخلو لهما الجو حيث انهال عليه عشيقها بعدة طعنات بالسكين واستولي علي هاتفه المحمول.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد وعضوية المستشارين طلبه فوزي وأيمن البابلي.

تعود وقائع القضية – التي حملت رقم 1538 لسنة 2007 جنايات قسم العبور – عندما تلقت أجهزة الأمن في القليوبية بلاغا بالعثور على جثة ” محمد مطاوع أحمد ” -47 سنة – “سمكري” بإحدى المناطق فى العبور وبها عدة طعنات وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه وتدعى “جيهان محمد على” 37 سنة وعشقيها “نبيل سيف الدين احمد” 45 سنة سمكري و تبين وجود علاقة آثمة نشأت بينهما بمنزل الزوجية حيث اعتاد أن يقابلها بعد خروج الزوج للعمل وإنهما اتفقا على التخلص منه قبل ذلك ليخلو لهما الجو ووضعا له بعض الأدوية في العصائر إلا انه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وأضافت التحريات أن بعد مرور سنة من محاولتهما قتله طلبت الزوجة من العشيق أن يقوم بقتله وبالفعل وافقها علي طلبها وقام المتهم باستدراج الزوج بحجة اصلاح سيارة بالعبور وفى الطريق انهال عليه طعنا بالسكين حتى فارق الحياة واستولى على هواتفه المحمولة.

كان المتهمان قد حكم عليهما بالإعدام في عام 2010 وقاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وأيدت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وذلك لعدم تحقيق المحكمة السابقة طلب المتهمين بالتأجيل لحضور المحامى الأصيل والذي اعتبرته إخلال بحق الدفاع،

> فقضت المحكمة اليوم بحكمها المتقدم بعد أخذ رأى المفتى الذي جاء بالموافقة على حكم الإعدام.