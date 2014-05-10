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بالفيديو: كيف تنظّفين الإبريق من الكلس؟

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بالفيديو: كيف تنظّفين الإبريق من الكلس؟ بالفيديو: كيف تنظّفين الإبريق من الكلس؟

السبت 10-05-2014 15:40

بمرور الوقت، لا بدّ للكلس من أن يتراكم في داخل الأواني الزجاجيّة، خصوصاً في إبريق الماء، الذي يصعب تنظيفه بالطريقة الاعتيادية.
"سيدتي نت" يطلعك على كيفيّة تنظيفه بسهولة:

*أنت بحاجة إلى:
- إبريق.
- قبضة من حبّات الفول.
- ملعقة كبيرةٍ من ملح الليمون.
- كوب من الماء.

*الطريقة:
1- ضعي نصف كوب من الماء في داخل الإبريق.أضيفي إلى الماء ملعقةً كبيرةً من ملح الليمون وقبضةً من حبات الفول.
2- قومي بهزّ هذا الخليطِ في داخل الإبريق، ثمّ أفرغيه.
3- أضيفي كوباً من الماء إلى الإبريق، ثمّ قومي بهزّه لتنظيف دواخله، قبل أن تُفرغيه من الماء، وستلاحظين الفرق!

تابعي الفيديو:

 

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سيدتي

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