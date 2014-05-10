بالفيديو: كيف تنظّفين الإبريق من الكلس؟

بمرور الوقت، لا بدّ للكلس من أن يتراكم في داخل الأواني الزجاجيّة، خصوصاً في إبريق الماء، الذي يصعب تنظيفه بالطريقة الاعتيادية.

"سيدتي نت" يطلعك على كيفيّة تنظيفه بسهولة:

*أنت بحاجة إلى:

- إبريق.

- قبضة من حبّات الفول.

- ملعقة كبيرةٍ من ملح الليمون.

- كوب من الماء.

*الطريقة:

1- ضعي نصف كوب من الماء في داخل الإبريق.أضيفي إلى الماء ملعقةً كبيرةً من ملح الليمون وقبضةً من حبات الفول.

2- قومي بهزّ هذا الخليطِ في داخل الإبريق، ثمّ أفرغيه.

3- أضيفي كوباً من الماء إلى الإبريق، ثمّ قومي بهزّه لتنظيف دواخله، قبل أن تُفرغيه من الماء، وستلاحظين الفرق!

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