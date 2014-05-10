أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيسي يلتقي وفداً من شباب المستثمرين ورجال الأعمال

Google+ Print
السيسي يلتقي وفداً من شباب المستثمرين ورجال الأعمال السيسي يلتقي وفداً من شباب المستثمرين ورجال الأعمال

التقى المشير عبد الفتاح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وفداً من شباب المستثمرين ورجال الأعمال صباح اليوم السبت ، فى إطار حرصه على الاستماع لرؤيتهم حول مستقبل الإقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة ، وسبل دعم التنمية الشاملة فى مختلف قطاعات الدولة ، والتعرف على الدور الذى يمكن لشباب الأعمال والمستثمرين القيام به ، فى ظل الخطة الطموحة التى يستهدفها البرنامج الانتخابى للمشير .

وأعرب وفد شباب الأعمال والمستثمرين عن سعادتهم بلقاء المشير عبد الفتاح السيسي ، وشكروا حرصه على الاهتمام برؤيتهم حول التحديات الاقتصادية التى تواجه ، وأفضل السيناريوهات المستقبلية لحلها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج

«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج

سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني

سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله

مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر"

مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر"