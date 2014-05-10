السيسي يلتقي وفداً من شباب المستثمرين ورجال الأعمال

التقى المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وفداً من شباب المستثمرين ورجال الأعمال صباح اليوم السبت ، فى إطار حرصه على الاستماع لرؤيتهم حول مستقبل الإقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة ، وسبل دعم التنمية الشاملة فى مختلف قطاعات الدولة ، والتعرف على الدور الذى يمكن لشباب الأعمال والمستثمرين القيام به ، فى ظل الخطة الطموحة التى يستهدفها البرنامج الانتخابى للمشير .

وأعرب وفد شباب الأعمال والمستثمرين عن سعادتهم بلقاء المشير عبد الفتاح السيسي ، وشكروا حرصه على الاهتمام برؤيتهم حول التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر ، وأفضل السيناريوهات المستقبلية لحلها .