وزير الإسكان من غينيا: “المقاولون العرب” قوة مصر الناعمة فى أفريقيا

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان لها اليوم السبت توضح فيه نتائج زيارة الوزير الدكتور مصطفى مدبولى إلى غينيا الاستوائية، أن شهرة شركة (المقاولون العرب) فى العاصمة الغينية مالابو لا تضاهيها شهرة، ليس على المستوى الرسمى فقط، بداية من رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانج نجويما الذى منح الشركة وسامين على مجهوداتها، ومرورا بالوزراء المختلفين، ولكن على المستوى الشعبى أيضا فمواطن غينيا الاستوائية يدرك أن هذه الشركة لها بصمة فى التقدم والتنمية التى تشهدها بلاده حاليا، خاصة أن الشركة نفذت عددا من المشروعات القومية الكبرى فى هذا البلد.

وأوضح وزير الإسكان أن شركة (المقاولون العرب- غينيا الاستوائية) المحدودة تأسست عام 2003 بشراكة مصرية غينية، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 1536 عاما غينيا، و712 عاملا مصريا، وتحظى الشركة بثناء رئيس غينيا الاستوائية، حيث قام بمنحها وسامين، اﻷول وسام الدولة عام 2008، والثانى عام 2012، حيث أثنى على الأداء والمستوى المتميز للمشروعات التى تنفذها الشركة ببلاده، والتزامها بالبرامج الزمنية لتسليم المشروعات فى المواعيد المحددة، وتأكيدا لثقته بالشركة فقد كلفها الرئيس بالأمر المباشر بالعديد من المشروعات التنموية (طرق، مياه وصرف، كبارى، وإسكان).

ولفت إلى أن حجم أعمال الشركة منذ بداية العمل وحتى نهاية أبريل الماضى يبلغ 635ر689ر1 دولار أمريكى، وحجم الأعمال الحالى 250ر530ر544 دولار أمريكى، بينما بلغ حجم أعمال الشركة فى عام 2013 حوالى 195 مليون دولار.

وأكد مدبولى أن شركة (المقاولون العرب) هى إحدى أدوات قوة مصر الناعمة فى أفريقيا، حيث أصبح للشركة مكان ومكانة فى مختلف الدول الأفريقية، ليس على المستوى الرسمى فقط، بل على المستوى الشعبى.

> أ ش أ