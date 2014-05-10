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بالصور .. الإخوان يحرقون «محل ملابس» بالدقهلية لتأييد أصحابه للسيسى

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بالصور .. الإخوان يحرقون «محل ملابس» بالدقهلية لتأييد أصحابه للسيسى بالصور .. الإخوان يحرقون «محل ملابس» بالدقهلية لتأييد أصحابه للسيسى

 

آثار حرق محل الملابس

قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان بقرية أويش الحجر التابعه لمحافظة الدقهلية بإحراق محل للملابس الجاهزة بالكامل نظراً لإعلان أصحابه تأييدهم المعلن للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وتعليق صورة له على مدخل المحل.
> تلقى اللواء حسن عبدالحى، مدير أمن الدقهلية إخطاراً من العميد خالد الزينى مأمور مركز المنصورة ببلاغ من سمر فؤاد السيد 28 سنة صاحبة محل للملابس الجاهزة بقرية أويش الحجر بمركز المنصورة تتهم فية جماعة الإخوان بإحراق محلها للملابس الجاهزة حريمى وأطفال بجميع محتوياتة بقيمة 120 ألف جنية وأنها اكتشفت ذلك عند قيام أحد الجيران بمشاهدة إنبعاث دخان ونار داخل المحل وقام الأهالى بإطفاء الحريق.
> وعلى الفور أمر اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث بانتقال فريق من المباحث ضم العقيد سيد خشبة، مفيتش المباحث والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب محمد صبح وقاموا بمعاينة المحل وأثار الحريق وتحرير المحضر.

وكشفت مقدمة البلاغ أن الحريق إنتقاما منها وأسرتها لتأيد المشير السيسى وسابقة قيام عدد من أعضاء الجماعة بالتعدى عليها بالضرب وتحطيم سيارة لهم أثناء مظاهرة لهم بالقرية وأكدت أنها قامت بالتنازل وأسرتها وسائق السيارة وأحد الاهالى بالتنازل لهم فى المحضر رقم 24400لسنة 2013 جنح مركز المنصورة خوفا من عنف الأخوان ورغم ذلك صدرت أحكام بالحبس 3 سنوات لبعضهم بسبب التظاهر بدون ترخيص وبراءة المتهمين بالضرب والاتلاف تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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