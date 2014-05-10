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محلب يغادر مالابو بعد زيارة لغينيا الاستوائية استمرت ثلاثة أيام

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محلب يغادر مالابو بعد زيارة لغينيا الاستوائية استمرت ثلاثة أيام محلب يغادر مالابو بعد زيارة لغينيا الاستوائية استمرت ثلاثة أيام

غادر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له مالابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية بعد ظهر اليوم عائدا للقاهرة بعد زيارة ناجحة استغرقت ثلاثة ايام نقل خلالها رسالة من الرئيس عدلى منصور الى الرئيس تيودور أوبيانج نجويما رئيس غينيا الاستوائية تتعلق بتطورات الاوضاع الاقليمية والافريقية والعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها .

وأجرى محلب خلال الزيارة التى لاقت ترحيبا واسع النطاق على المستويات الرسمية الشعبية فى غينيا الاستوائية سلسلة من المباحثات مع كبار المسؤلين الاستوائيين حول العلاقات الثنائية وسبل دفعها ودعمها فى مختلف المجالات .

وكان نائب رئيس الجمهورية ورئيس ورئيس الوزراء والوزراء واعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين فى غينيا و السفير المصرى لدى غينيا الاستوائية الدكتور محمد كاظم واعضاء السفارة فى وداع المهندس محلب بمطار مالابو الدولى .

رافق المهندس ابراهيم محلب خلال الزيارة وفد رسمى رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والزراعة والري والإسكان والبترول والصحة .

أ ش أ

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