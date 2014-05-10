مراقبون بلا حدود: مؤشرات الانتخابات تشير لقدرة مصر على تنظيمها بنزاهة

أكدت شبكة مراقبون بلا حدود، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن متابعتها لسير العملية الانتخابية من خلال رصد الشكاوى بعد مرور أسبوع من بدء الحملات الانتخابية، تدل حتى الآن على قدرة مصر فى إجراء انتخابات رئاسية على منصب رئيس الجمهورية نهاية مايو الحالى بطريقة شفافة وحرة ونزيهة بين المرشحين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، كأحد استحقاقات خارطة المستقبل عقب ثورة 30 يونيو.

وقالت نجلاء الشربينى، منسق الشبكة ورئيس المؤسسة، فى تصريح صحفى، "إن كل المؤشرات التى تم رصدها تشير إلى وجود أرادة سياسية لإجراء مصر لانتخابات، لتوافر الشروط الأساسية فى أجراء الانتخابات الرئاسية وفى مقدمتها حرية الترشح، ووضع قواعد معلنة لتنظيم الانتخابات، وتوافر المناخ القانونى والسياسى المناسب رغم شكاوى عدد من راغبى الترشح من شرط الحصول على 25 ألف توكيل للمرشح من الناخبين، لكن لم يتقدم أحد المرشحين النهائيين بأية شكوى من طريقة إعداد التوكيلات بالشهر العقارى، وذلك إضافة لبذل مؤسسات الدولة جهودا لتوفير مناخ أمنى ملائم للسيطرة على التجاوزات وإعمال العنف من جماعة الإخوان الإرهابية.

> وأضافت الشربينى أن أداء الحملات الانتخابية للمرشحين وطريقة انضباطها فى عملها وقلة مستوى المشاكل التى تثيرها، وانخفاض نسبة الشكاوى من إنحياز أجهزة الدولة رغم شكاوى حملة المرشح حمدين صباحى من حدوثها فى عدة محافظات، والاشتباكات الطفيفة المتبادلة بين أنصار الحملتين نتيجة الحماس المفرط، وآخرها بمدينة المنصورة والمحلة الكبرى، وقلة نسبة لافتات الدعاية الانتخابية لكلا المرشحين السيسى وصباحى ، والانخفاض فى نسبة تكرار حدوث الدعاية السلبية والسوداء، يمثلون مؤشرًا على النضج السياسى للحملتين، لتأثير ذلك على قبول الناخبين لمرشحيهما، والرغبة منهما فى تنقية مناخ إدارة الحملتين ، وتغير أدوات التى تستخدم فى الخطاب من الحملتين مع الناخبين وتركيزها على الشباب والمرأة واستخدام وسائل الإعلام وتراجع دور الأحزاب والتيارات الدينية حتى الآن .

وأشارت الشربينى إلى أن طريقة التوعية الانتخابية فى أداء وسائل الإعلام لمساعدة المواطنين على تكوين معرفة ورأى بها، تشير إلى حرص وسائل الإعلام على التغطية المستمرة لنشاط وتصريحات المرشحين وفعاليات مؤيدى صباحى والسيسى، وأنها تميل لمحاولة التوازن النسبى فى الاهتمام بكلا المرشحين السيسى وصباحى.

وأوضحت أن مستوى أداء اللجنة العليا للانتخابات فى تنظيم العملية الانتخابية حتى الآن يشير لحرصها على الشفافية فى عملها ،وأن موافقتها لـ 7منظمات دولية و79منظمة مصرية للقيام بأعمال المراقبة بحرية واستقلالية، مؤشر إيجابى يحسب لإدارتها للعملية الانتخابية.