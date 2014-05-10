محلب : هناك اشتياق أفريقى لاستعادة مصر لمكانتها الطبيعية فى قلب القارة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أنه لمس من جميع المسئولين الأفارقة الذين التقاهم خلال الفترة القليلة الماضية فى تشاد وتنزانيا وغينيا الاستوائية رغبة أكيدة فى ضرورة استعادة مصر لمقعدها ومكانها الطبيعى فى الاتحاد الأفريقى، خاصة وأن دور مصر فى أفريقيا مهم وحيوى على جميع المستويات.

وقال محلب – فى تصريحات له خلال زيارته إلى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو – إن “هناك اشتياقا أفريقيا ومن مختلف الدول لعودة مصر إلى مكانها الطبيعى فى قلب أفريقيا، وإن القادة الأفارقة أكدوا له أن عدم وجود مصر فى التجمع الأفريقى يعد خسارة كبيرة حيث أن مكانة مصر كبيرة جدا وأنها مؤثرة بتاريخها وموقعها”.

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