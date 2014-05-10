بدء نظر محاكمة مدرب الكاراتيه بالمحلة وسط إجراءات أمنية مشددة

بدأت محكمة جنح أول المحلة الكبرى، محاكمة عبد الفتاح الصعيدي مدرب الكاراتيه ، وسط إجراءات أمنية مشددة .

وكانت مأمورية من قسم أول المحلة، قد قامت بنقل عبد الفتاح الصعيدي مدرب الكاراتيه، صاحب الفضيحة الجنسية إلى مجمع محاكم المحلة، استعداداً لنظر أولى جلسات محاكمته بتهم القيام بأفعال مخلة بالآداب والنظام العام وممارسة الجنس مع 9 سيدات وتصوير نساء فى وضع مخل دون علمهن .

وكان قاضي محكمة جنح أول المحلة الكبرى، قد قرر منع دخول الصحفين، جلسة محاكمة عبد الفتاح الصعيدي مدرب الكاراتيه والمتهم بممارسة الرذيلة ، كما أمر بسرية جلسة اليوم .