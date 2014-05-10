شمس: كُفّرت وهُدر دمي وقد لا أكون موجودة غداً

من بيروت وتحديداً من فندق الفينيسا اختارت الفنانة الكويتية شمس ان تطلق اغنية "دين ابوكم اسمو ايه" التي منع عرض الكليب الخاص بها في كل الدول العربية، برغم من ان العمل هو رسالة فنية ضد التطرف والإرهاب الذين تدعو كل الدول والحكومات العربية الى نبذه ومحاربته، وهذا ما يجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول أسباب المنع الذي خرقه الناس من خلال مشاهدتهم له على "اليوتيوب" ليسجل أرقاماً قياسية من حيث نسب المشاهدة.

الأغنية التي كتب كلامها الشاعر المصري جمال بخيت ولحنها محمد المهدي، الذي شارك أيضاً شمس في غنائها، تم تصويرها في مصر، تحت إدارة المخرج جميل جميل المعازي، وبمشاركة مجموعة من الرياضيين من ذوي الإحتياجات الخاصة من أبطال مصر الذين حصلوا على جوائز متعددة على مستوى بطولات محلية وعالمية، تم تطعيمه بمشاهد انفجارات لخدمة فكرة الأغنية التي تدعو لمكافحة التطرف في جميع أنحاء الوطن العربي.

وبرغم من الدعوات وجهت الى شخصيات فنية وإعلامية بارزة، من بينها المخرج خالد يوسف الذي كان قد أكد حضوره الى بيروت لحضور المؤتمر ودعم شمس في عملها الجديد، كما لإلقاء كلمة في المناسبة إلا أنه تغيب لأسباب غير معروفة، ومثله الإعلامي جورج قرداحي الذي ربما فضل الابتعاد عن أجواء السياسة بعد عودته إلى محطة "ام بي سي"، التي كانت قد عاقبته بإقصائه عن شاشتها وبإيقاف برنامجه، في بداية الأزمة السورية بسبب موقفه المؤيد لبشار الأسد.

المؤتمر الذي رعته شركة"العنود" للإنتاج الفني، حضره الفنانون المتعاقدون معها وفي مقدمتهم فلة وريم نصري ومحمد المجذوب ومجموعة من فناني مصر وسوريا والجزائر، فكانت "جمعة" عربية بامتياز، أكدت على وعي فني لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف الذي بات يكتسح كل الدول العربية.

حرمان شمس من عرض الكليب، ردت عليه "فرقة الفيحاء" من مدينة طرابلس اللبنانية التي قدمت الأغنية على طريقتها، مرة لوحدها ومرة ثانية بمشاركة شمس، حين وعدت بتقديم "دين ابوكم اسمو ايه" في كل الحفلات التي ستحييها في جولتها الأوروبية. ولكن الردّ الأكبر جاء من "المفوضية الدولية لحقوق الانسان" التي كرمت شمس يمنحها لقب سفيرتها في الشرق الأوسط، والتي أكدت أن قرار المنع يتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحدياً لقرار المنع اشار ممثل المفوضية أن سيتم عرض الكليب في المؤتمر الذي ستعقده خلال الفترة المقبلة.

شمس التي عبرت عن سعادتها باللقب أكدت انه تم تكفيرها وإباحة دمها في اكثر من دولة عربية، بسبب الأغنية لمجرد انها عبرت عن راي حر ضد التطرف، وأكدت أن لا احد يحق له محاسبتها إلا الله وبعبارة تعكس خطورة التهديد الذي تتعرض لها قالت شمس" يمكن أنا اليوم موجودة وبكرة مش موجودة"، كما لامت الصحافة لأنها لم تستنكر قرار منع الاغنية التي حاولت من خلالها أن تسجل موقفاً ضد التطرف، والمذهبية، والقبلية، والتمييز العنصري بجميع أشكاله.

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