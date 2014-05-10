تامر حسني يحتل المرتبة الأولى ولكن في اطلاق الشائعات

تسيطر على الوسط الفني نوعين من الشعات، الأولى يمكن ان يطلقها المنافسون للفنان بهدف الحاق الأذى به لأنهم يرون فيه نداً والثانية شائعات قد يطلقها الفنانون أنفسهم بهدف الترويج لأنفسهم وأعمالهم، بعضها قد يكون من العيار الخفيف، كأن تطلق فنانة شائعة عند حب يحتل قلبها ورجل يشغل تفكيرها وهي الشائعة الأكثر رواجاً بين الفنانت، والثانية من العيار الثقيل، كما فعل الفنان رامي عياش في حلقة تلفزيونية مع نيشان بأنه مصاب بمرض السرطان بهدف استعطاف الناس له وزيادة شعبيته، وأيضا كما فعل أخيراً تامر حسني، الذي سرب الى الإعلام انه طلق زوجته بسمة بوسيل.

بالنسبة الى الفنان تامر حسني، فتشير المصادر المقربة منه الى ان كل ما قيل عن طلاقه من بسمة بوسيل، هو مجرد شائعة اطلقها تامر بنفسه لكي يبقى تحت محط اهتمام الناس والإعلام الأضواء، بعد ان خطف نجوم برامج الهواة الأضواء عن كل نجوم الوسط الفني.

في كل الأحوال، يعرف عن تامر حسني هوسه بإطلاق الشائعات على نفسه، منذ بداية انطلاقته الفنية وحتى اليوم، وشائعة طلاقه من بسمة بوسيل ليست الاولى ولن تكون بالطبع الاخيرة. ومن يقرأ جيداً، انتشار الخبر على المواقع الالكترونية والضجة التي اثيرت حوله، يجد ان تامر أجاد حبك سيناريو شائعة طلاقه، ( على فكرة تامر يكتب نصوص افلامه) فقبلها كان قد نشر على حسابه الخاص على "فايسبوك" انه سينتقل الى بيته الجديد بعد ان أمضى 15 عاماً وهو يعيش في الاستديو، وفي اليوم التالي مباشرة انتشرت شائعة زواج بسمة من زميلها في "ستار أكاديمي" يحيى صويص قبل ان يتم تكذيبه، ومن ثم شائعة سجنها بسبب اخلالها بالعقد الفني الموقع بينها وبين المنتج مصطفى مرسي ورفض تامر دفع البند الجزائي الذي ينص عليه، ليطل بعدها تامر من جديد على موقعه على "فايسبوك" الذي يضم نحو 12 مليون متابع، ويتحدث عن خلافات كبيرة بينه وبين بسمة، اقتربت من الانفصال.

ولكن لم يتمّ الطلاق رسمياً، مشيراً الى أن بسمة أم طفلته، وسواء حصل الانفصال أم لم يحصل، هو يرفض التجريح بها أو الافتراء عليها بالإشاعات السخيفة، وخاتماً "أرجوكم كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية، والأصلح لينا ربّنا هيختارو". مع الإشارة الى ان والدة بسمة نفت الخبر كلياً ثم ما لبثت ان فعلت الأمر نفسه بسمة بوسيل حيث أشارت إلى أن خبر طلاقها من تامر غير صحيح، مؤكدة أنها سعيدة ببلوغ ابنتهما "تالية" عامها الأول منذ يومين، وكتبت معلقة على خبر الطلاق عبر صفحتها الخاصة باللغة الفرنسية:"improper"، بمعنى: غير صحيح.

بالمناسبة، لجأ تامر، عندما حاول التحدث عن موضوع طلاقه، الى الإشارة الى وجود خلافات كبيرة بينه وبين بسمة، فاتحاً الباب على مصرعيه، أمام مزيد من التكهنات، ربما افساحاً في المجال أمام الصحافة لأن تسأل أكثر وتعرف أكثر عن سبب الخلاف، هذا إذا كان الخلاف موجوداً في الأساس.

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