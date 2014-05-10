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هل يتزوج جورج كلوني وأمل علم الدين في لبنان؟

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هل يتزوج جورج كلوني وأمل علم الدين في لبنان؟ هل يتزوج جورج كلوني وأمل علم الدين في لبنان؟

السبت 10-05-2014 18:41

يبدو أنّ الثنائي George Clooney وأمل علم الدين، اللذين شغلا الصحف العالمية بخبر خطوبتهما، قد بدآ بالتفكير جديّاً في مكان الزفاف المقرّر إقامته في فصل الصيف المقبل.

وقد أفادت تقارير صحافية أنّ الزفاف سيتمّ في يوم الذكرى الأولى للقائهما، أي في أيلول المقبل، ولا خلاف إلا على المكان الذي سيجري فيه الزفاف.

وبما أنّ Clooney يعرف جيّداً أنه ارتبط بفتاة تلتزم بقدر من العادات والتقاليد، وهي قد أخذت إذن والديها بالخروج في أول موعد غراميّ معه، بعد 3 دعوات منه، فـClooney يفكّر في إقامة الزفاف في لبنان، في مسقط رأس أمل في منطقة بعقلين.

وذكر مصدر مقرّب من Clooney أنه يصعب عليه أن يستوعب التقاليد اللبنانية التي تستوجب وجود العائلة والأصدقاء وحتى الجيران في حفلات الزفاف، ما يعني أنّ 200 شخص على الأقلّ في الزفاف ما يزال يُعتبر حفلاً صغيراً.

وفي هذا السياق، قال Clooney: "أعتقد أنّ الأمر سينتهي بزفاف أصغر ممّا يتوقعه أهل أمل، وهذا سيجعل الكثيرين من عائلة أمل وأقاربها غير سعيدين".

ولكن لبنان ليس الخيار الوحيد للزفاف فأمل تحمل الجنسية البريطانية، وتعيش في لندن، حيث يُمكن أن تجري مراسم الزفاف، أو حتى في نيويورك. لكن على Clooney في هذه الحال أن يجهز مجموعة من الطائرات الخاصة، لتقلّ كلّ الأقارب المدعوين.

وأضاف المصدر أنّ Clooney قال:" أقارب أمل يريدونها أن تكون سعيدة، وهم يرونها اليوم في قمّة السعادة".

يُذكر أنّ George وأمل قد ارتبطا رسميّاً منذ أسابيع، بعد أن لاحقتهما شائعات عديدة، أكدت وجود علاقة عاطفية بينهما.

 

ما هو رأي عائلة جورج كلوني بخطوبته؟

من هنّ شبيهات أمل علم الدين؟

 

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