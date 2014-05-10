أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تير شتيجن قد يعلن السبت عن رحيله إلى برشلونة

Google+ Print
تير شتيجن قد يعلن السبت عن رحيله إلى برشلونة تير شتيجن قد يعلن السبت عن رحيله إلى برشلونة

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير إخبارية يوم السبت أن مارك-أندري تير شتيجن، حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ قد يعلن الليلة انتقاله لبرشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن تير شتيجن قد يكشف الليلة من خلال أحد البرامج الرياضية بقناة "زي دي اف" الألمانية انتقاله للبرسا.

ويخوض تير شتيجن السبت آخر مبارياته مع الفريق الألماني أمام فولفسبورج في الجولة الأخيرة من عمر البوندزليجا.

وكان تير شتيجن قد أعلن الأسبوع الماضي، بعد أن ودع جماهير فريقه في المباراة الأخيرة التي يدافع فيها عن عرين النادي الألماني على أرضه ووسط جماهيره بأنه سيكشف عن وجهته قريبا.

وأوضحت الصحيفة أن تير شتيجن سيكون أول الصفقات التي يبرمها النادي الكتالوني استعدادا لموسم 2014-2015 حيث يحل بدلا من فيكتور فالديس، الذي قرر الرحيل عن البرسا بنهاية الموسم.

وتوقعت الصحيفة أن يعلن البرسا رسميا عن ضم الحارس فور اعلان تير شتيجن أن برشلونة هي محطته التالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع