تير شتيجن قد يعلن السبت عن رحيله إلى برشلونة

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير إخبارية يوم السبت أن مارك-أندري تير شتيجن، حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ قد يعلن الليلة انتقاله لبرشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن تير شتيجن قد يكشف الليلة من خلال أحد البرامج الرياضية بقناة "زي دي اف" الألمانية انتقاله للبرسا.

ويخوض تير شتيجن السبت آخر مبارياته مع الفريق الألماني أمام فولفسبورج في الجولة الأخيرة من عمر البوندزليجا.

وكان تير شتيجن قد أعلن الأسبوع الماضي، بعد أن ودع جماهير فريقه في المباراة الأخيرة التي يدافع فيها عن عرين النادي الألماني على أرضه ووسط جماهيره بأنه سيكشف عن وجهته قريبا.

وأوضحت الصحيفة أن تير شتيجن سيكون أول الصفقات التي يبرمها النادي الكتالوني استعدادا لموسم 2014-2015 حيث يحل بدلا من فيكتور فالديس، الذي قرر الرحيل عن البرسا بنهاية الموسم.

وتوقعت الصحيفة أن يعلن البرسا رسميا عن ضم الحارس فور اعلان تير شتيجن أن برشلونة هي محطته التالية.