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سلاسل بشرية لتأييد صباحى وعرض برنامجه الانتخابى بأسوان اليوم ​

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سلاسل بشرية لتأييد صباحى وعرض برنامجه الانتخابى بأسوان اليوم ​ سلاسل بشرية لتأييد صباحى وعرض برنامجه الانتخابى بأسوان اليوم ​

 

حمدين صباحى

تبدأ حملة دعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بالتعاون مع حزب الدستور في أسوان، فى  تنظيم سلاسل بشرية في الساعة السادسة من مساءا ​اليوم ​ السبت في ميدان المحطة بمدينة أسوان، بهدف التعريف بالبرنامج الانتخابي له في الانتخابات الرئاسية المقبلة  .

وقال  ياسردياب مسئول العمل الجماهيري في حملة حمدين صباحي باسوان ، أن السلسلة البشرية سوف تستمر لمدة ثلاث ساعات، وتتضمن رفع لافتات مؤيدة لحمدين صباحي توضح برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلي تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.

وأوضح أن هذه السلاسل البشرية كان مقررا تنظيمها يوم الاربعاء الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب العواصف الترابية الشديدة التي ضربت اسوان مؤخرا.

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